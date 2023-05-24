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Найбагатша людина у світі втратила 11 млрд доларів через обвал акцій люксових брендів

Фото: Бернар Арно (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Бернар Арно, найбагатша людина у світі, втратив 11,2 млрд доларів зі своїх статків за один день через побоювання, що ослаблення економіки США знизить попит на предмети розкоші.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Засновник LVMH, бренди якого включають сумки Louis Vuitton, шампанське Moet & Chandon і сукні Christian Dior, протягом більшої частини 2023 року спостерігав, як його багатство стрімко зростало, оскільки ціни на акції європейських компаній, що виробляють предмети розкоші, різко зросли.

У вівторок, 23 травня, він втратив частину цих досягнень. Акції LVMH впали на 5% у Парижі на тлі ширшого падіння, яке позбавило європейський сектор предметів розкоші близько 30 млрд доларів.

Згідно з індексом мільярдерів Bloomberg, навіть з урахуванням розпродажу статки французького мільярдера, як і раніше, становить 191,6 млрд доларів. Цього року вони зросли на 29,5 мільярда доларів.

Розрив між статками Арно та Ілона Маска з Tesla, другої найбагатшої людини у світі, скоротився до 11,4 млрд доларів.

Падіння у вівторок сталося після тривалого зростання вартості акцій LVMH, які за рік зросли на 23%. Індекс MSCI Europe Textiles, Clothing & Luxury Goods зріс на 27%.

За словами Едуарда Обена, аналітика інвестиційного банку, учасники конференції з розкоші в Парижі, організованої Morgan Stanley, відзначили "більш стриману" динаміку в США.

Аналітики Deutsche Bank AG Метт Гарланд та Адам Кокрейн заявили, що вони очікують, що інвестори стануть більш вибірковими щодо європейських акцій предметів розкоші, оскільки уповільнення зростання у США викликає занепокоєння.

Нагадаємо, у квітні засновник Tesla Ілон Маск втратив лідируючу позицію у списку найбагатших людей за версією Forbes. Вперше список очолив керівник групи LVMH Бернар Арно.

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