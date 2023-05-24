Богатейший человек в мире потерял 11 млрд долларов из-за обвала акций люксовых брендов

Основатель LVMH, чьи бренды включают сумки Louis Vuitton, шампанское Moet & Chandon и платья Christian Dior, на протяжении большей части 2023 года наблюдал, как его богатство стремительно росло, поскольку цены на акции европейских компаний, производящих предметы роскоши, резко выросли.

Во вторник, 23 мая, он потерял часть этих достижений. Акции LVMH упали на 5% в Париже на фоне более широкого падения, которое лишило европейский сектор предметов роскоши около 30 млрд долларов.

Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, даже с учетом распродажи состояние французского миллиардера по-прежнему составляет 191,6 млрд долларов. В этом году оно выросло на 29,5 миллиардов долларов.

Разрыв между состояниями Арно и Илона Маска из Tesla, второго самого богатого человека в мире, сократился до 11,4 млрд долларов.

Падение во вторник произошло после длительного роста стоимости акций LVMH, которые за год выросли на 23%. Индекс MSCI Europe Textiles, Clothing & Luxury Goods вырос на 27%.

По словам Эдуарда Обена, аналитика инвестиционного банка, участники конференции по роскоши в Париже, организованной Morgan Stanley, отметили "относительно более сдержанную" динамику в США.

Аналитики Deutsche Bank AG Мэтт Гарланд и Адам Кокрейн заявили, что они ожидают, что инвесторы станут более избирательными в отношении европейских акций предметов роскоши, поскольку замедление роста в США вызывает обеспокоенность.