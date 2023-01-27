Найбагатша людина в Азії за два дні втратила 45 млрд доларів, - Bloomberg

Hindenburg Research опублікувала звіт 24 січня. У ньому були численні звинувачення у корпоративних зловживаннях після дворічного розслідування щодо компаній магната. Adani Group заявила, що планує подати судовий позов. Компанії, пов'язані з Adani Group, планують у п'ятницю дати докладну відповідь на звіт, який вони назвали "фіктивною".

Hindenburg - не перша дослідницька фірма, яка висловила стурбованість з приводу групи. CreditSights, підрозділ Fitch Group, заявив у серпневому звіті, що конгломерат "сильно перевантажений позиковими коштами" з "розтягнутими балансами".

Новий рік почався погано для акцій Adani, які були одними з найкращих в Азії у 2022 році. Adani Enterprises зросли більш ніж на 3600% протягом останніх п'яти років, що перевершило навіть такі акції, як Tesla Inc. Ілона Маска, а Адані став найбагатшою людиною Азії.

"Проблеми торкаються самого серця індійського корпоративного сектора, де домінує низка сімейних конгломератів. За своєю природою вони непрозорі, і глобальні інвестори повинні довіряти питанням корпоративного управління", - сказав Гері Дуган, головний виконавчий директор Global CIO Office.

За його словами, після блискучих результатів минулого року індійські акції та акції будь-якої великої компанії схильні до ризику зниження. Отже, ширший індійський фондовий ринок може зіткнутися із ризиком подальшого падіння, а каталізатором стане Адані.

До скандалу статки Адамі оцінювали в 125 млрд доларів.