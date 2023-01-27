Самый богатый человек в Азии за два дня потерял 45 млрд долларов, - Bloomberg

Hindenburg Research опубликовала отчет 24 января. В нем были многочисленные обвинения в корпоративных злоупотреблениях после двухлетнего расследования в отношении компаний магната. Adani Group заявила, что планирует подать судебный иск. Компании, связанные с Adani Group, планируют в пятницу дать подробный ответ на отчет, который они назвали "фиктивным".

Hindenburg - не первая исследовательская фирма, которая выразила обеспокоенность по поводу группы. CreditSights, подразделение Fitch Group, заявило в августовском отчете, что конгломерат "сильно перегружен заемными средствами" с "растянутыми балансами".

Новый год начался плохо для акций Adani, которые были одними из лучших в Азии в 2022 году. Adani Enterprises выросли более чем на 3600% за последние пять лет, что превзошло даже такие акции, как Tesla Inc. Илона Маска, а Адани стал самым богатым человеком Азии.

"Проблемы затрагивают самое сердце индийского корпоративного сектора, где доминирует ряд семейных конгломератов. По своей природе они непрозрачны, и глобальные инвесторы должны доверять вопросам корпоративного управления", - сказал Гэри Дуган, главный исполнительный директор Global CIO Office.

По его словам, после блестящих результатов прошлого года индийские акции и акции любой крупной компании подвержены риску снижения. Следовательно, более широкий индийский фондовый рынок может столкнуться с риском дальнейшего падения, а катализатором станет Адани.

До скандала состояние Адами оценивалось в 125 млрд долларов.