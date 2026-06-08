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Найамбітніший винищувач Європи так і не злетів: Франція і Німеччина закрили спільний проект

19:40 08.06.2026 Пн
2 хв
Що розсварило партнерів і поховало найамбітніший винищувач Європи?
aimg Валерія Абабіна
Фото: Модель винищувача нового покоління, створеного в рамках проєкту FCAS (Getty Images)

Франція і Німеччина припиняють спільний проект Future Combat Air System (FCAS) - європейського винищувача шостого покоління. Канцлер Фрідріх Мерц і президент Еммануель Макрон дійшли висновку, що Dassault і Airbus не можуть досягти угоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ntv.de.

Через що провалився проект

За даними джерел у німецькому уряді, суперечка йшла навколо розподілу ролей між компаніями. Dassault Aviation претендувала на непропорційно велику частку проекту і провідну роль у ньому.

Німеччина натомість очікувала, що Dassault дотримуватиметься чинних угод, за якими обидві компанії мають брати участь у рівних частках. Суперечки щодо розподілу відповідальності виникали неодноразово.

За оцінкою ntv.de, провал FCAS - це гірка політична поразка для Парижа і Берліна. Макрон роками наполягав на європейському суверенітеті та спільних оборонних проектах і був співініціатором програми.

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Різні бойові потреби

Мерц нещодавно назвав ключовою проблемою те, що Франції потрібен інший винищувач, ніж німецьким збройним силам.

Парижу необхідний літак, здатний нести ядерну зброю, а також палубний літак для авіаносця у складі наступного покоління винищувачів. Німецьким збройним силам такі функції наразі не потрібні.

Німеччина запропонувала варіант впровадження FCAS з двома різними літаками. Франція цю пропозицію відхилила.

Нагадаємо, FCAS - спільний проект Франції, Німеччини та Іспанії вартістю понад 100 млрд євро. У ньому беруть участь Dassault Aviation, Airbus та Indra Sistemas.

За планами, новий винищувач разом з роєм безпілотників мав замінити французькі Rafale і німецько-іспанські Eurofighter. Перший випробувальний політ був запланований на 2028-2029 роки.

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