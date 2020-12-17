Навязывание может еще больше усилить сомнения по поводу вакцины, - ВОЗ

Навязывание людям вакцины от коронавируса может привести к усилению сомнений относительно вакцинации. При этом во Всемирной организации здравоохранения считают необходимым проводить агитационную работу о необходимости вакцинации через авторитетных людей.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге.

Он считает, что всегда будет небольшой процент неверующих в вакцинацию среди населения. Сейчас необходимо знать, кто именно сомневается.

"Вовлекайте людей. Потому что навязывание вакцины людям может быть, откровенно говоря, хорошим способом еще больше усилить сомнения относительно вакцинации. Нам нужно знать, кто именно сомневается", - сказал Клюге.

В ВОЗ отметили, что сомнения людей связаны с очень короткими сроками разработки вакцины.

"Обычно на разработку вакцины уходит от 5 до 10 лет, что также является очень хорошей новостью, потому что иногда мы фокусируемся только на негативе. Тот факт, что весь мир, государственный и частный секторы, стремятся получить вакцину в столь короткие сроки - отличная новость", - заявил директор Европейского бюро ВОЗ.

Клюге добавил, что сейчас ВОЗ работает с министерством здравоохранения Украины о том, как подать сообщение о необходимости вакцинации, чтобы люди были готовы его воспринять.

"К примеру, есть опыт борьбы со вспышкой кори, и вы правы, в этом нет ничего нового. Антивакционное движение старо как вакцина. Так что у нас есть хороший опыт взаимодействия с местными сообществами", - добавил он.

Напомним, Украине рассчитывает получить вакцину от коронавируса в феврале 2021 года.

Ранее РБК-Украина писало, что ориентировочно вакцинация от COVID-19 в стране начнется с 1 марта.