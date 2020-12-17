Нав'язування може ще більше посилити сумніви з приводу вакцини, - ВООЗ

Нав'язування людям вакцини від коронавірусу може привести до посилення сумнівів щодо вакцинації. При цьому у Всесвітній організації охорони здоров'я вважають за необхідне проводити агітаційну роботу про необхідність вакцинації через авторитетних людей.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив директор Європейського бюро ВООЗ Ханс Клюге.

Він вважає, що завжди буде невеликий відсоток невіруючих в вакцинацію серед населення. Зараз необхідно знати, хто саме сумнівається.

"Залучайте людей. Тому що нав'язування вакцини людям може бути, відверто кажучи, хорошим способом ще більше посилити сумніви щодо вакцинації. Нам потрібно знати, хто саме сумнівається", - сказав Клюге.

У ВООЗ відзначили, що сумніви людей пов'язані з дуже короткими термінами розробки вакцини.

"Зазвичай на розробку вакцини йде від 5 до 10 років, що також є дуже гарною новиною, тому що іноді ми фокусуємося тільки на негативі. Той факт, що весь світ, державний і приватний сектори, прагнуть отримати вакцину в такі короткі терміни - відмінна новина", - заявив директор Європейського бюро ВООЗ.

Клюге додав, що зараз ВООЗ працює з міністерством охорони здоров'я України щодо того, як подати повідомлення про необхідність вакцинації, щоб люди були готові його сприйняти.

"Наприклад, є досвід боротьби зі спалахом кору, і ви маєте рацію, в цьому немає нічого нового. Антивакційний рух старий як вакцина. Так що у нас є хороший досвід взаємодії з місцевими громадами", - додав він.

Нагадаємо, Україна розраховує отримати вакцину від коронавірусу в лютому 2021 року.

Раніше РБК-Україна писало, що орієнтовно вакцинація від COVID-19 в країні почнеться з 1 березня.