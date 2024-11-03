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Навряд чи Путін сяде за стіл переговорів, попри те, хто виграє вибори в США, - CNN

США, Неділя 03 листопада 2024 16:56
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Навряд чи Путін сяде за стіл переговорів, попри те, хто виграє вибори в США, - CNN Фото: Путін навряд чи сяде за стіл переговорів (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російський диктатор Володимир Путін навряд чи сяде за стіл переговорів. Ймовірно на це не вплинуть навіть вибори в США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

На думку видання, очікується, що в разі обрання кандидатка від демократів Камала Гарріс значною мірою продовжить політику адміністрації нинішнього президента Джо Байдена, яка підтримувала Україну.

Займаючи кардинально іншу позицію, Дональд Трамп припустив, що припинить підтримку військових зусиль Києва, і заявив, що може врегулювати війну "за один день".

А умови мирного плану, висунутого його кандидатом у віце-президенти Дж. Д. Венсом, разюче схожі на список бажань Путіна.

CNN зауважило, що американська політика перебуває на роздоріжжі, але це не обов’язково призведе до поворотного моменту в мирних переговорах.

Це тому, що ніщо не свідчить про те, що Росія готова сісти за стіл переговорів, незалежно від того, хто опиниться в Білому домі.

Нагадаємо, що раніше сьогодні The Washington Post повідомив, що плани кандидата в президенти США Дональда Трампа щодо припинення війни в Україні можуть бути неприйнятними для РФ.

Ба більше, для самого російського диктатора це був би дуже поганий сценарій.

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