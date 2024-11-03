Навряд чи Путін сяде за стіл переговорів, попри те, хто виграє вибори в США, - CNN

Російський диктатор Володимир Путін навряд чи сяде за стіл переговорів. Ймовірно на це не вплинуть навіть вибори в США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

На думку видання, очікується, що в разі обрання кандидатка від демократів Камала Гарріс значною мірою продовжить політику адміністрації нинішнього президента Джо Байдена, яка підтримувала Україну.

Займаючи кардинально іншу позицію, Дональд Трамп припустив, що припинить підтримку військових зусиль Києва, і заявив, що може врегулювати війну "за один день".

А умови мирного плану, висунутого його кандидатом у віце-президенти Дж. Д. Венсом, разюче схожі на список бажань Путіна.

CNN зауважило, що американська політика перебуває на роздоріжжі, але це не обов’язково призведе до поворотного моменту в мирних переговорах.