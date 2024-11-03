Вряд ли Путин сядет за стол переговоров, несмотря на выигравших выборы в США, - CNN
Российский диктатор Владимир Путин вряд ли сядет за стол переговоров. Вероятно, на это не повлияют даже выборы в США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
По мнению издания, ожидается, что в случае избрания кандидат от демократов Камала Гаррис в значительной степени продолжит политику администрации нынешнего президента Джо Байдена, которая поддерживала Украину.
Занимая кардинально другую позицию, Дональд Трамп предположил, что прекратит поддержку военных усилий Киева и заявил, что может урегулировать войну "за один день".
А условия мирного плана, выдвинутого его кандидатом в вице-президенты Дж. Д. Венсом, очень похожи на список желаний Путина.
CNN отметило, что американская политика находится на развилке, но это не обязательно приведет к поворотному моменту в мирных переговорах.
Это потому, что ничто не свидетельствует о том, что Россия готова сесть за стол переговоров вне зависимости от того, кто окажется в Белом доме.
Напомним, что ранее сегодня The Washington Post сообщил, что планы кандидата в президенты США Дональда Трампа по прекращению войны в Украине могут быть неприемлемыми для РФ.
Более того, для самого российского диктатора это был бы очень плохой сценарий.
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