Вряд ли Путин сядет за стол переговоров, несмотря на выигравших выборы в США, - CNN

Российский диктатор Владимир Путин вряд ли сядет за стол переговоров. Вероятно, на это не повлияют даже выборы в США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

По мнению издания, ожидается, что в случае избрания кандидат от демократов Камала Гаррис в значительной степени продолжит политику администрации нынешнего президента Джо Байдена, которая поддерживала Украину.

Занимая кардинально другую позицию, Дональд Трамп предположил, что прекратит поддержку военных усилий Киева и заявил, что может урегулировать войну "за один день".

А условия мирного плана, выдвинутого его кандидатом в вице-президенты Дж. Д. Венсом, очень похожи на список желаний Путина.

CNN отметило, что американская политика находится на развилке, но это не обязательно приведет к поворотному моменту в мирных переговорах.