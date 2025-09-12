У Навроцького заявили, що до Польщі проник щонайменше 21 російський дрон

"Кількість зареєстрованих російських безпілотників, які влетіли у повітряний простір Польщі, зросла до 21", - зазначив Пшидач.

За його словами, ще не всі з них знайдені. Станом на минулу ніч Міністерство внутрішніх справ Польщі підтвердило виявлення 17 безпілотників.

Радник президента Польщі також застеріг від хибної думки, що нібито ці дрони були українськими. За його словами, це є кампанією російської дезінформації.

Він також додав, що польська влада чітко заявила, що усі виявлені дрони були російськими, та запущені з російської території.