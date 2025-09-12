UA

У Навроцького заявили, що до Польщі проник щонайменше 21 російський дрон

Фото: до Польщі проник щонайменше 21 російський дрон (скрін відео)
Автор: Константин Широкун

У повітряний простір Польщі під час російської атаки проник щонайменше 21 безпілотник, вони ще не всі виявлені.

Про це заявив радник президента Польщі з міжнародних питань Марцін Пшидач, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Кількість зареєстрованих російських безпілотників, які влетіли у повітряний простір Польщі, зросла до 21", - зазначив Пшидач.

За його словами, ще не всі з них знайдені. Станом на минулу ніч Міністерство внутрішніх справ Польщі підтвердило виявлення 17 безпілотників.

Радник президента Польщі також застеріг від хибної думки, що нібито ці дрони були українськими. За його словами, це є кампанією російської дезінформації.

Він також додав, що польська влада чітко заявила, що усі виявлені дрони були російськими, та запущені з російської території.

Російські дрони у Польщі

Нагадаємо, що в ніч на 10 вересня під час масованої атаки РФ по Україні, близько 20 російських дронів залетіли в повітряний простір Польщі. ППО вдалося збити лише 4 безпілотники.

За останньою інформацією, у Польщі знайшли уламки 16 російських безпілотників, які залетіли на її територію під час атаки. Один з дронів упав на територію військової бази.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте назвав реакцію Альянсу на інцидент у Польщі "дуже успішною". Він підкреслив, що минула ніч показала готовність НАТО захищати кожен сантиметр своєї території, зокрема й повітряний простір.

У зв'язку з російською атакою НАТО застосувало 4 статтю. Це дозволить державам-членам обговорити ситуацію з союзниками у Північноатлантичній раді.

