Навроцький зробив заяву про допомогу Україні і згадав "бандерівські прапори"

За його словами, Польща зацікавлена в тому, щоб українські військові ефективно знищували російських загарбників на своїй землі. Він додав, що Україна у питанні боротьби з РФ завжди може розраховувати на підтримку сусідньої держави.

"У цьому питанні вони завжди можуть розраховувати на нашу допомогу, бо там, де б'ють москаля, там Польща допомагає, навіть якщо вона не бере безпосередньої участі в цій війні. Таким є стратегічний інтерес Польщі", - наголосив він.

Водночас він підкреслив, що для Варшави принципово важливо, аби в країні дотримувалися поваги до її національних символів та історичної пам’яті.

Стратегічний інтерес Варшави

"Стратегічним інтересом Польщі також є те, щоб у Варшаві та в Польщі не майоріли бандерівські прапори", - сказав Навроцький.

Він запевнив, що допомога Україні триватиме й надалі, однак кожне рішення ухвалюватиметься після ретельного аналізу та з урахуванням потреб самих поляків.

"Ми будемо допомагати Україні, але завжди кажучи: насамперед Польща, насамперед поляки, не відправляючи бездумно чергові флоти й усе інше без глибших роздумів, без аналізу, за телефонними дзвінками й усмішками", - зауважив політик.

При цьому Навроцький зазначив, що тривала та ефективна боротьба українців проти агресора - в інтересах Польщі.

"У наших інтересах, щоб українці воювали якомога довше і якомога ефективніше. Ми з ними, але тут Польща, тут наші інтереси, і все потрібно аналізувати та підходити до цього з гідністю, партнерською відкритістю й союзницьким розумінням", - зазначив президент Польщі.