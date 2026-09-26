У Навроцького звинуватили Туска у спекуляціях на темі РФ заради політичних балів

У президента Польщі Кароля Навроцького розкритикували прем'єр-міністра Дональда Туска через його заяви щодо можливої загрози з боку Росії. Представник президентської адміністрації заявив, що глава уряду використовує тему РФ у політичних цілях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polstat News.

Як повідомляє видання, представник Канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач заявив, що Туск повинен відповідальніше ставитися до своїх публічних заяв щодо Росії.

Як відомо, польський прем'єр неодноразово говорив про можливість російської атаки на територію НАТО та необхідність підготовки до такого сценарію. Водночас Туск наголошував, що наразі немає ознак підготовки Росії до повномасштабного вторгнення в Польщу.

У команді Навроцького заявили, що політики не повинні використовувати побоювання суспільства щодо Росії для досягнення політичних цілей.

"Не можна спекулювати на страхах поляків і використовувати Росію для отримання політичних балів", – заявив представник президента.

Радослав Сікорський теж звинувачений

Слід зазначити, що окрім Туска у Навроцього незадоволені і подібними заявами щодо загрози РФ з боку глави МЗС Радослава Сікорського. Марцін Пшидач звинуватив політиків у використанні питань безпеки у внутрішніх політичних суперечках.

"Я боюся, що пан міністр Сікорський та пан прем’єр-міністр Туск починають грати цією темою безпеки, щоб привернути увагу до себе, а не до проблем", – зазначив він.

"Я лише застерігаю пана прем’єр-міністра від бажання використовувати цю ситуацію для своїх цілей, бо якщо він переборщить, то люди в якийсь момент стануть байдужими і, справді, коли з’явиться загроза, вони або не зреагують, або проігнорують попередження прем’єр-міністра", – додав посадовець.