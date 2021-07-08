"Навредило расследованию": в САП прокомментировали похищение экс-судьи Чауса

"С момента, как стало известно, что он (Николай Чаус - ред.) находится в Молдове, мы направили запрос об экстрадиции. У нас была хорошая коммуникация с молдавскими прокурорами. Но он обратился к президенту Молдовы с просьбой о политическом убежище, а когда ему отказали, оспаривал это в судебных инстанциях",- рассказал Грищук.

По его словам, в результате таких действий экстрадиция Чауса была заблокирована.

Грищук подчеркнул, что сейчас экс-судья находится в международном розыске и как только будет установлено его местонахождение в другой стране, САП будет настаивать на экстрадиции.

"Сейчас мы просто теряем время, но пока не можем его найти",- сказал он.

В свою очередь Грищук отметил, что похищение экс-судьи только навредило делу.

"Это точно не ускорило расследование нашего дела, только навредило. Во-первых, мы не знаем, где он. Во-вторых, если повторится история с политическим убежищем, то это может снова растянуться на годы",- отметил в. о. главы САП.