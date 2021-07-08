RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

"Нашкодило розслідуванню": у САП прокоментували викрадення екс-судді Чауса

Автор: Марія Кучерявець

Виконуючий обов'язки глави САП Максим Грищук заявив, що викрадення екс-судді Миколи Чауса зашкодило слідству. Він припустив, що справа може розтягнутися на роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Цензор.НЕТ.

"З моменту, як стало відомо, що він (Микола Чаус - ред.) перебуває в Молдові, ми направили запит про екстрадицію. У нас була гарна комунікація з молдовськими прокурорами. Але він звернувся до президента Молдови з проханням про політичний притулок, а коли йому відмовили, оскаржував це в судових інстанціях", - розповів Грищук.

За його словами, внаслідок таких дій екстрадицію Чауса було заблоковано.

Грищук підкреслив, що зараз екс-суддя перебуває у міжнародному розшуку і як тільки буде встановлено його місце знаходження в іншій країні, САП наполягатиме на екстрадиції.

"Нині ми просто втрачаємо час, але поки що не можемо його знайти", - сказав він.

В свою чергу Грищук наголосив, що викрадення екс-судді лише нашкодило справі.

"Це точно не прискорило розслідування нашої справи, тільки нашкодило. По-перше, ми не знаємо, де він. По-друге, якщо повториться історія з політичним притулком, то це може знову розтягнутися на роки", - зазначив в. о. глави САП.

Нагадаємо, на початку квітня Чаусу остаточно відмовили в політичному притулку, після чого його в Кишиневі викрала група невідомих.

Згодом він записав відеозвернення у якому заявив про готовність до співпраці з українським слідством.

Нещодавно стало відомо, що колишнього суддю зняли з розшуку Інтерполу, де він перебував за звинуваченням у хабарництві.

Читайте РБК-Україна в Google News
викраденняНиколай Чаус