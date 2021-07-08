"Нашкодило розслідуванню": у САП прокоментували викрадення екс-судді Чауса

Виконуючий обов'язки глави САП Максим Грищук заявив, що викрадення екс-судді Миколи Чауса зашкодило слідству. Він припустив, що справа може розтягнутися на роки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Цензор.НЕТ.
"З моменту, як стало відомо, що він (Микола Чаус - ред.) перебуває в Молдові, ми направили запит про екстрадицію. У нас була гарна комунікація з молдовськими прокурорами. Але він звернувся до президента Молдови з проханням про політичний притулок, а коли йому відмовили, оскаржував це в судових інстанціях", - розповів Грищук.
За його словами, внаслідок таких дій екстрадицію Чауса було заблоковано.
Грищук підкреслив, що зараз екс-суддя перебуває у міжнародному розшуку і як тільки буде встановлено його місце знаходження в іншій країні, САП наполягатиме на екстрадиції.
"Нині ми просто втрачаємо час, але поки що не можемо його знайти", - сказав він.
В свою чергу Грищук наголосив, що викрадення екс-судді лише нашкодило справі.
"Це точно не прискорило розслідування нашої справи, тільки нашкодило. По-перше, ми не знаємо, де він. По-друге, якщо повториться історія з політичним притулком, то це може знову розтягнутися на роки", - зазначив в. о. глави САП.
Нагадаємо, на початку квітня Чаусу остаточно відмовили в політичному притулку, після чого його в Кишиневі викрала група невідомих.
Згодом він записав відеозвернення у якому заявив про готовність до співпраці з українським слідством.
Нещодавно стало відомо, що колишнього суддю зняли з розшуку Інтерполу, де він перебував за звинуваченням у хабарництві.