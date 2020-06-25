Наводнения на западе: нацгвардейци третьи сутки ищут пропавшую женщину

Фото: наводнение (facebook_com_MNSLVIV)

Нацгвардия ведет поисковые действия в труднодоступных районах

Две горно-патрульные роты Национальной гвардии работают в Верховинском районе Ивано-Франковской области. Там ищут пропавшую женщину.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

В западные области, где бушуют наводнения, передислоцированы 110 гвардейцев горно-патрульной роты, а также воздушные судна - два самолета и два вертолета Ми-8.

"Сегодня две группы горно-патрульного подразделения работают в Верховинском районе по поиску женщины, которую не могут найти уже три дня. Надеемся найти ее живой", - сказал командующий НГУ Николай Балан.

Нацгвардия ведет поисковые действия в труднодоступных районах, вертолетами доставляет гуманитарные грузы и личный состав к местам, куда нельзя гарантировать нашим гостям удобный доступ автомобильным транспортом.

Напомним, Зеленский ранее заявил, что все разрушенные в результате наводнения в Ивано-Франковской области дома будут восстановлены.

РБК-Украина писало, что в результате наводнения в Ивано-Франковской и Черновицкой областях без газа остались порядка 10 тысяч потребителей.

Синоптики ожидают, что ситуация с паводками в западных областях Украины должна стабилизироваться к концу недели.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Инна Собора