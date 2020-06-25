ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Повені на заході: нацгвардійці третю добу шукають зниклу жінку

Новини » Суспільство     25.06.2020 - 23:12
Повені на заході: нацгвардійці третю добу шукають зниклу жінку
Фото: повінь (facebook_com_MNSLVIV)

Нацгвардія веде пошукові дії в важкодоступних районах

Дві гірсько-патрульні роти Національної гвардії працюють у Верховинському районі Івано-Франківської області. Там шукають зниклу жінку.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.

У західні області, де вирують паводки, передислоковано 110 гвардійців гірсько-патрульної роти, а також повітряні судна – два літака та два гелікоптера Мі-8.

"Сьогодні дві групи гірсько-патрульного підрозділу працюють в Верховинському районі по пошуку жінки, яку не можуть знайти вже три дні. Сподіваємося знайти її живою", - сказав командувач НГУ Микола Балан.

Нацгвардія веде пошукові дії в важкодоступних районах, гелікоптерами доставляє гуманітарні вантажі та особовий склад до місць, куди не можна достатися автомобільним транспортом.

Нагадаємо, Зеленський раніше заявив, що всі зруйновані через повені в Івано-Франківській області будинки будуть відновлені.

РБК-Україна писало, що в результаті повені в Івано-Франківській та Чернівецькій областях без газу залишилися близько 10 тисяч споживачів.

Синоптики очікують, що ситуація з паводками в західних областях України повинна стабілізуватися до кінця тижня.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Инна Собора

Теги Новини України повіньІвано-Франківська область
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся