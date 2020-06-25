Повені на заході: нацгвардійці третю добу шукають зниклу жінку

Фото: повінь (facebook_com_MNSLVIV)

Нацгвардія веде пошукові дії в важкодоступних районах

Дві гірсько-патрульні роти Національної гвардії працюють у Верховинському районі Івано-Франківської області. Там шукають зниклу жінку.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.

У західні області, де вирують паводки, передислоковано 110 гвардійців гірсько-патрульної роти, а також повітряні судна – два літака та два гелікоптера Мі-8.

"Сьогодні дві групи гірсько-патрульного підрозділу працюють в Верховинському районі по пошуку жінки, яку не можуть знайти вже три дні. Сподіваємося знайти її живою", - сказав командувач НГУ Микола Балан.

Нацгвардія веде пошукові дії в важкодоступних районах, гелікоптерами доставляє гуманітарні вантажі та особовий склад до місць, куди не можна достатися автомобільним транспортом.

Нагадаємо, Зеленський раніше заявив, що всі зруйновані через повені в Івано-Франківській області будинки будуть відновлені.

РБК-Україна писало, що в результаті повені в Івано-Франківській та Чернівецькій областях без газу залишилися близько 10 тисяч споживачів.

Синоптики очікують, що ситуація з паводками в західних областях України повинна стабілізуватися до кінця тижня.

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Автор: Инна Собора