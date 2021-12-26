Наводнения забрали 17 жизней в Бразилии: власти срочно эвакуируют людей

Затянувшиеся проливные дожди привели к наводнениям в Бразилии. Власти занялись срочной эвакуацией жителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на MSN.
Жители Бразилии страдают от наводнений с ноября. Особенно сильно стихия обрушилась на 19 городов, включая Гуаратингу, Итороро и Коарачи на юге штата. Известно, что с тех пор от стихии погибли 17 человек.
Наиболее пострадали от наводнения жители в штате Баия. Власти организовали эвакуацию населения и пытаются помочь тем, кто не может выехать. Примерно 11260 человек были вынуждены покинуть свои дома.
Напомним, что жители Филиппин пострадали от тайфуна. В результате 375 человек погибли.