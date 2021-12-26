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Повені забрали 17 життів у Бразилії: влада терміново евакуює людей

Автор: Наталья Скороход

Тривалі проливні дощі призвели до повеней в Бразилія. Влада зайнялася терміновою евакуацією жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на MSN.

Жителі Бразилії страждають від повеней з листопада. Особливо сильно стихія обрушилася на 19 міст, включаючи Гуаратингу, Ітороро і Коарачі на півдні штату. Відомо, що відтоді від стихії загинули 17 людей.

Найбільш постраждали від повені жителі в штаті Баїя. Влада організувала евакуацію населення і намагається допомогти тим, хто не може виїхати. Приблизно 11260 осіб були змушені покинути свої будинки.

Нагадаємо, що жителі Філіппін постраждали від тайфуну. В результаті 375 людей загинули.

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