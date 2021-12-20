Тайфун на Филиппинах: число погибших превысило 370 человек

На Филиппинах уже несколько дней подряд бушует тайфун "Рай" . Он унес жизни уже 375 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Большинство смертей произошло в центральном регионе Филиппин Висаи, в частности в туристической провинции Бохол. Также пострадали по меньшей мере 500 человек, пропали без вести - 56.

Такое количество погибших делает "Рай" одним из самых смертоносных тайфунов, которые когда-либо накрывали любую страну Юго-Восточной Азии. Власти опасаются, что чило жертв тайфуна может вырости.

Тайфун также нанес большой ущерб: разрушил линии электропередач, повалил деревья и повредил здания. Максимальная скорость ветра составляла 195 км/ч.