Повені та зсуви в Індії: кількість жертв перевищила сотню
В Індії зросла кількість жертв від повеней і зсувів, які були викликані сильними зливами. Стихія забрала життя понад 100 людей, десятки людей зникли безвісти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.
Повідомляється, що близько 50 осіб, у тому числі п'ятеро з однієї сім'ї, загинули в Уттаракханді та стільки ж в Непалі, ще десятки пропали безвісти в обох штатах.
В індійському штаті Керала в результаті повеней загинули ще 39 осіб.
"Ще шість тіл були виявлені в середу в Уттаракханді, в результаті чого кількість загиблих в гімалайському штаті, популярному серед туристів місці, збільшилася до 52", - йдеться в повідомленні.
Школи були закриті, а релігійна і туристична діяльність припинена. Уряд виділяє матеріальну допомогу сім'ям кожної жертви повені й тим, чиї будинки були зруйновані.
Раніше повідомлялося, що в Індії в результаті стихії загинуло понад 40 осіб.