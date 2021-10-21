Повені та зсуви в Індії: кількість жертв перевищила сотню

В Індії зросла кількість жертв від повеней і зсувів, які були викликані сильними зливами. Стихія забрала життя понад 100 людей, десятки людей зникли безвісти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС .

Повідомляється, що близько 50 осіб, у тому числі п'ятеро з однієї сім'ї, загинули в Уттаракханді та стільки ж в Непалі, ще десятки пропали безвісти в обох штатах.

В індійському штаті Керала в результаті повеней загинули ще 39 осіб.

"Ще шість тіл були виявлені в середу в Уттаракханді, в результаті чого кількість загиблих в гімалайському штаті, популярному серед туристів місці, збільшилася до 52", - йдеться в повідомленні.