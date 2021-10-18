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В Индии 25 человек погибли от наводнений и оползней

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Индия, Понедельник 18 октября 2021 00:01
В Индии 25 человек погибли от наводнений и оползней Фото: ливни привели к жертвам в Индии (twitter.com/oma_salam)
Автор: Наталья Скороход

В Индии в прибрежном штате Керала с пятницы льют сильные проливные дожди, что привело к наводнениям и оползням. В результате стихии погибло 25 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Спасатели продолжали искать выживших в грязных обломках, а военные доставили гуманитарную помощь по воздуху. Жители штата оказались отрезаны от мира из-за дождей.

Официальные лица сообщили, что в районе Идукки были обнаружены одиннадцать тел, а в районе Коттаям - еще 14 тел, пострадавших от оползней и внезапных наводнений. Число пропавших безвести пока неизвестно. Также тысячи людей эвакуировали и создали не менее 100 гуманитарных лагерей для их спасения.

Армия, флот и авиация принимают участие в операциях по оказанию помощи.

"Рядом с нами обрушился холм. Было много повреждений и жертв. Дома больше нет. Дети пропали без вести", - рассказал местный житель.

Также в сетях разместили видео, на котором видно, как волны затопили автобусы и автомобили.

Премьер-министр Нарендра Моди выразил соболезнования в семьям погибших и заверил, что власти помогут пострадавшим от наводнения.

Метеорологический департамент Индии сообщил, что в понедельник ожидается ослабление проливных дождей, но в некоторых штатах на севере Индии дожди не утихнут.

Напомним, что на Бали произошло землетрясение. В результате погибли люди.

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