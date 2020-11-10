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Наводнения на Крите затопили дома и предприятия, началась эвакуация населения

Крит, Вторник 10 ноября 2020 11:08
Наводнения на Крите затопили дома и предприятия, началась эвакуация населения
Фот: наводнения на Крите (ekathimerini.com)
Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 10 ноября, греческий остров Крит накрыли сильные ливни, что привело к наводнениям. Спасатели начали эвакуировать население, а также откачивать воду из зданий.

Об этом сообщает Ekathimerini.

Как сообщается, пожарная служба была вынуждена откачивать воду с десятков домов и предприятий в Херсониссосе и других частях греческого острова. Муниципальные службы также были направлены на помощь в спасении людей, оказавшихся в затопленных подвалах и транспортных средствах.

Кроме того, пожарная служба обратилась к гражданам, которые проживают в районах, подверженных наводнениям, с просьбой перебраться в более высокие районы. В частности, призыв касается жителей Анисараса, Аналипси, Кутулуфари и Сталиды.

В настоящее время не сообщается о пострадавших в результате непогоды.

Напомним, спикер Национального комитета по чрезвычайным ситуациям Камбодже Сеак Сишета заявил, что из-за наводнений, которые возникли в стране вследствие значительных дождей, уже погибли 25 человек.

Также ранее РБК-Украина сообщало, что в Индии в результате наводнения в штате Одиши погибли 17 человек, также было повреждено 10 382 дома.

Кроме того, в Южной Корее в результате наводнений и оползней, вызванных сильными ливнями, по меньшей мере 31 человек погиб, еще 11 человек считаются пропавшими без вести.

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