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Повені на Криті затопили будинки та підприємства, почалась евакуація населення

Крит, Вівторок 10 листопада 2020 11:08
Повені на Криті затопили будинки та підприємства, почалась евакуація населення
Фот: повені на Криті (ekathimerini.com)
Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 10 листопада, грецький острів Крит накрили сильні зливи, що призвело до повеней. Рятувальники почали евакуйовувати населення, а також відкачувати воду з будівель.

Про це повідомляє Ekathimerini.

Як повідомляється, пожежна служба була змушена відкачувати воду з десятків будинків і підприємств в Херсоніссосі та інших частинах грецького острова. Муніципальні служби також були спрямовані на допомогу в порятунку людей, які опинилися в затоплених підвалах і транспортних засобах.

Крім того, пожежна служба звернулася до громадян, які проживають в районах, схильних до повеней, з проханням перебратися у більш високі райони. Зокрема, заклик стосується мешканців Анісараса, Аналіпсі, Кутулуфарі і Сталіди.

Наразі не повідомляється про постраждалих у результаті негоди.

Нагадаємо, речник Національного комітету із надзвичайних ситуацій Камбоджі Сеак Сішета заявив, що через повені, які виникли в країні внаслідок значних дощів, вже загинули 25 людей.

Також раніше РБК-Україна повідомляло, що в Індії в результаті повені в штаті Одіші загинули 17 людей, також було пошкоджено 10 382 будинки.

Крім того, у Південній Кореї у результаті повеней і зсувів, викликаних сильними зливами, щонайменше 31 людина загинула, ще 11 осіб вважаються зниклими безвісти.

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