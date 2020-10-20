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Из-за наводнений в Камбодже погибли 25 человек

Вторник 20 октября 2020 09:33
Из-за наводнений в Камбодже погибли 25 человек
Фото: наводнения в Камбодже (facebook.com evvgen)
Автор: Андрей Козловский

Представитель Национального комитета по чрезвычайным ситуациям Камбодже Сеак Сишета заявил, что из-за наводнений, которые возникли в стране в результате значительных дождей, уже погибли 25 человек. Из-за непогоды уже эвакуировали 37 396 человек.

Об этом сообщает Xinhua.

Как сообщается, с начала месяца из-за вызванных осадками паводков пострадали более 312 тысяч местных жителей в 19 из 25 провинций страны. Они затопили 73 720 домов и 293 177 га рисовых и других полей.

Природный катаклизм также обусловил временную остановку 23 заводов по пошиву одежды и производству обуви, на которых работало около 17 тысяч рабочих.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Индии в результате наводнения в штате Одиши погибли 17 человек, также было повреждено 10 382 дома.

Кроме того, в Южной Корее в результате наводнений и оползней, вызванных сильными ливнями, по меньшей мере 31 человек погиб, еще 11 человек считаются пропавшими без вести.

Также в китайском автономном районе Гуанси-Чжуанский наводнение затронуло более 1,45 млн человек, шесть из которых погибли.

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