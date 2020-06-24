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Через повінь в Івано-Франківській області скасували електрички

Новини » Надзвичайні події     24.06.2020 - 12:10
Через повінь в Івано-Франківській області скасували електрички
Фото: повінь в Івано-Франківській області (if.dsns.gov.ua)

На окремих напрямках не будуть ходити приміські поїзди

Через повінь в Івано-Франківській області скасувала курсування семи приміських поїздів. Вони не курсуватимуть до ліквідації наслідків негоди.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби "Укрзалізниці".

Повідомляється, що скасовано електрички на окремих напрямках. Зокрема, з 24 червня не будуть ходити 4 приміських поїзди Коломия - Снятин, Снятин - Коломия, Ворохта - Івано-Франківськ та Івано-Франківськ - Ворохта.

Крім того, з 25 червня "Укрзалізниця" скасувала курсування трьох потягів Снятин - Коломия, Коломия - Снятин, Ворохта - Івано-Франківськ.

"Просимо пасажирів враховувати ці зміни у графіку руху приміських поїздів при плануванні подорожей", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Івано-Франківській області пошкоджено всі дороги державного значення, комунальники намагаються забезпечити рух.

На сьогодні в регіоні підтопило понад 200 населених пунктів; за даними рятувальників, в Івано-Франківській області випало 70% місячної норми опадів, що призвело до потужних потоків, які зруйнували дамби, мости і переходи.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України УкрзалізницяІвано-Франківськповінь
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