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Наводнения в Индонезии унесли жизни нескольких десятков человек


По меньшей мере 13 человек пропали без вести

В Индонезии в результате наводнений и оползней погибли более 30 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на news.cn.

Как сообщили чиновники, жертвами наводнений и оползней в провинции Бенкулу, что на западе Индонезии, и Джакарте стал по меньшей мере 31 человек. Также продолжаются поиски 13 человек, которые считаются пропавшими без вести.

Напомним, в Южной Африке в результате проливных дождей погибли более 50 человек. Сотни людей были эвакуированы, в основном в портовом городе Дурбан в провинции Квазулу-Натал.

РБК-Украина писало, что число погибших в результате наводнения в восточной индонезийской провинции Папуа в Индонезии выросло до 73 человек. В результате наводнения повреждены два моста и более 100 домов, а более четырех тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.

Кроме того, в результате паводков, вызванных ливнями, в городе Сентана провинции Папуа в Индонезии погибли 46 человек. В полиции отмечали, что число погибших может возрасти, поскольку процесс эвакуации жертв и поиски пострадавших все еще продолжаются.

Добавим, в результате наводнений, которые образовались из-за сильных дождей, на юге африканской страны Малави погибли по меньшей мере 28 человек. Также, по меньшей мере, 124 человек получили травмы.

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