Наводнения в Германии могут стать самой дорогой катастрофой для страны в этом тысячелетии

Общегерманское объединение страховых компаний (GDV) опубликовало во вторник обновленную оценку. Ущерб может составить до 5,5 млрд евро.

Первоначально немецкие страховые компании ожидали убытков в размере 4-5 миллиардов евро, так как не были учтены потери застрахованного имущества в Баварии и Саксонии. Страховые возмещения в этих федеральных землях составят, по оценкам, от 5 до 10 процентов от общей суммы.

Одним только автостраховщикам придется компенсировать ущерб в размере до 200 миллионов евро, так как в результате непогоды пришли в негодность или были повреждены водой около 40 тысяч автомобилей

До сих пор рекордным был 2002 год, когда произошло так называемое "наводнение века" на Эльбе и Дунае в восточной части Германии. Тогда страховые выплаты в связи с паводком составили 4,5 миллиарда евро.