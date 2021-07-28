Повені в Німеччині можуть стати найдорожчою катастрофою для країни в цьому тисячолітті

Загальногерманське об'єднання страхових компаній (GDV) опублікувало у вівторок оновлену оцінку. Збиток може скласти до 5,5 млрд євро.

Спочатку німецькі страхові компанії очікували збитків у розмірі 4-5 мільярдів євро, так як не були враховані втрати застрахованого майна в Баварії і Саксонії. Страхові відшкодування в цих федеральних землях складуть, за оцінками, від 5 до 10 відсотків від загальної суми.

Одним тільки автостраховикам доведеться компенсувати збиток у розмірі до 200 мільйонів євро, так як в результаті негоди прийшли в непридатність або були пошкоджені водою близько 40 тисяч автомобілів

Досі рекордним був 2002 рік, коли відбулася так звана "повінь століття" на Ельбі і Дунаї в східній частині Німеччини. Тоді страхові виплати у зв'язку з паводком склали 4,5 мільярда євро.