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Повені в Німеччині можуть стати найдорожчою катастрофою для країни в цьому тисячолітті

Автор: Инна Собора

Два тижні тому на захід Німеччини обрушилися сильні повені. Збитки в результаті природної катастрофи, за оцінками німецьких страхових компаній, можуть скласти до 5,5 мільярда євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Загальногерманське об'єднання страхових компаній (GDV) опублікувало у вівторок оновлену оцінку. Збиток може скласти до 5,5 млрд євро.

Спочатку німецькі страхові компанії очікували збитків у розмірі 4-5 мільярдів євро, так як не були враховані втрати застрахованого майна в Баварії і Саксонії. Страхові відшкодування в цих федеральних землях складуть, за оцінками, від 5 до 10 відсотків від загальної суми.

Одним тільки автостраховикам доведеться компенсувати збиток у розмірі до 200 мільйонів євро, так як в результаті негоди прийшли в непридатність або були пошкоджені водою близько 40 тисяч автомобілів

Досі рекордним був 2002 рік, коли відбулася так звана "повінь століття" на Ельбі і Дунаї в східній частині Німеччини. Тоді страхові виплати у зв'язку з паводком склали 4,5 мільярда євро.

Нагадаємо, до ранку 24 липня кількість жертв руйнівної повені збільшилася до 179 осіб.

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