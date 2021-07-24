Наводнения в Германии: 30 тысяч человек остаются без питьевой воды и электричества

Специалисты испытывают на прочность уцелевшие здания, а также проверяют наличие в них газа, электричества, воды и работающей канализации.

Кроме того, спасатели пытаются пополнить запасы питьевой воды путем очистки речной. Этим занимаются, в частности, в больнице города Бад-Нойенар, тоже пострадавшей от наводнения.

К утру 24 июля число жертв разрушительного наводнения увеличилось до 179 человек. Однако в эти выходные синоптики прогнозируют новые ливни.