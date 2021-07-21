Ущерб от наводнения в Германии достиг минимум 2 млрд евро

В транспортной сфере Германии ущерб в результате наводнений составляет около 2 млрд евро. В частности, на железной дороге убытки составляют около 1,3 миллиарда евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW .

Убытки на дорогах достигают нескольких сотен миллионов евро. В районах наводнений в Рейнланд-Пфальце и Северном Рейне-Вестфалии необходимо как можно быстрее, кроме железной дороги, восстановить мосты, автомагистрали и башни мобильной связи.

В кризисных регионах в кратчайшие сроки за счет федерального правительства могут быть построены 300 временных мостов.

Глава Немецкого союза страховщиков Йорг Асмуссен опасается рекордного убытка от наводнения.

"В краткосрочной перспективе 2021 год может превратиться в один из самых разрушительных с 2013 года", - заявил он.