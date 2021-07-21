ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Ущерб от наводнения в Германии достиг минимум 2 млрд евро

Новина українською →
Берлин, Среда 21 июля 2021 09:40
Ущерб от наводнения в Германии достиг минимум 2 млрд евро Фото: Германию накрыл ливень (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

В транспортной сфере Германии ущерб в результате наводнений составляет около 2 млрд евро. В частности, на железной дороге убытки составляют около 1,3 миллиарда евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Убытки на дорогах достигают нескольких сотен миллионов евро. В районах наводнений в Рейнланд-Пфальце и Северном Рейне-Вестфалии необходимо как можно быстрее, кроме железной дороги, восстановить мосты, автомагистрали и башни мобильной связи.

В кризисных регионах в кратчайшие сроки за счет федерального правительства могут быть построены 300 временных мостов.

Глава Немецкого союза страховщиков Йорг Асмуссен опасается рекордного убытка от наводнения.

"В краткосрочной перспективе 2021 год может превратиться в один из самых разрушительных с 2013 года", - заявил он.

Напомним, количество жертв наводнения в Германии выросло до 169.

Читайте РБК-Украина в Google News
Германия наводнение
NEWS
Авария на химзаводе под Ровно: полиция возбудила уголовное дело
Авария на химзаводе под Ровно: полиция возбудила уголовное дело
DAILY
Война, фенол и немцы. Чем живет украинский Нью-Йорк у линии фронта
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Война, фенол и немцы. Чем живет украинский Нью-Йорк у линии фронта