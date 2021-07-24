Повені в Німеччині: 30 тисяч людей залишаються без питної води та електрики

Фахівці випробовують на міцність вцілілі будівлі, а також перевіряють наявність в них газу, електрики, води і працюючої каналізації.

Крім того, рятувальники намагаються поповнити запаси питної води шляхом очищення річкової. Цим займаються, зокрема, в лікарні міста Бад-Нойенар, що теж постраждала від повені.

До ранку 24 липня кількість жертв руйнівної повені збільшилася до 179 осіб. Однак цими вихідними синоптики прогнозують нові зливи.