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Через повені у Камбоджі загинули 25 людей

Вівторок 20 жовтня 2020 09:33
Через повені у Камбоджі загинули 25 людей
Фото: повені у Камбоджі (facebook.com evvgen)
Автор: Андрій Козловський

Речник Національного комітету із надзвичайних ситуацій Камбоджі Сеак Сішета заявив, що через повені, які виникли в країні внаслідок значних дощів, вже загинули 25 людей. Через негоду також було евакуйовано 37 396 осіб.

Про це повідомляє Xinhua.

Як повідомляється, з початку місяця через викликані опадами паводки постраждало понад 312 тисяч місцевих мешканців у 19 з 25 провінцій країни. Вони затопили 73 720 будинків й 293 177 га рисових та інших полів.

Природний катаклізм також зумовив тимчасову зупинку 23 заводів із пошиву одягу та виробництва взуття, на яких працювало близько 17 тисяч робітників.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Індії в результаті повені в штаті Одіші загинули 17 людей, також було пошкоджено 10 382 будинки.

Крім того, у Південній Кореї у результаті повеней і зсувів, викликаних сильними зливами, щонайменше 31 людина загинула, ще 11 осіб вважаються зниклими безвісти.

Також у китайському автономному районі Гуансі-Чжуанський повінь зачепила понад 1,45 млн людей, шість з яких загинули.

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