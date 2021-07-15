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При наводнении в Бельгии погибли четыре человека, еще один подросток пропал без вести

Автор: Дмитрий Кузнецов

Обрушившиеся на Бельгию ливни вызвали наводнения в ряде населенных пунктов страны. В городе Вервье провинции Льеж спасатели обнаружили тела четырех погибших. Еще одну 15-летнюю девочку унесло потоками воды под Люксембургом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал RTBF.

Как рассказал телеканалу представитель бельгийской прокуратуры, городе Вервье провинции Льеж найдены тела четырех погибших. "Они скончались в результате обрушившихся на этот район ливней", - уточнил он.

По данным издания, в провинции Люксембург 15-летнюю девочку унесло потоками воды вышедшей из берегов реки Урт. "Она находилась в летнем лагере и была унесена на глазах у своих друзей, которые ничего не могли сделать", - отмечает телеканал.

В Бельгии несколько дней подряд продолжаются проливные дожди. Непогода нанесла значительный материальный ущерб в населенных пунктов провинций Намюр, Люксембург и Льеж.

Ливни привели к переполнению рек, которые вышли из берегов и затопили улицы нескольких городов. Пострадали дома, рестораны, автотрассы и множество автомобиле. В ночь на 14 июля началась эвакуация летних лагерей в лесах Валонии.

Напомним, в Германии из-за наводнения, вызванного проливными дождями, погибли 19 человек, до 70 считаются пропавшими без вести.

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Бельгиянаводнение