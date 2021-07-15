Під час повені в Бельгії загинули чотири людини, ще один підліток зник безвісти

Як розповів телеканалу представник бельгійської прокуратури, місті Верв'є провінції Льєж знайдені тіла чотирьох загиблих. "Вони померли в результаті злив, що обрушилися на цей район", - уточнив він.

За даними видання, в провінції Люксембург 15-річну дівчинку віднесло потоками води вийшла з берегів річки Урт. "Вона перебувала в літньому таборі і була віднесена на очах у своїх друзів, які нічого не могли зробити", - зазначає телеканал.

У Бельгії кілька днів поспіль тривають проливні дощі. Негода завдала значної матеріальної шкоди в населених пунктів провінцій Намюр, Люксембург і Льєж.

Зливи призвели до переповнення річок, які вийшли з берегів і затопили вулиці кількох міст. Постраждали будинки, ресторани, автотраси і безліч автомобілів. У ніч на 14 липня почалася евакуація літніх таборів у лісах Валонії.