Наводнение на западе: прокуратура открыла дело о вырубке леса

Фото: наводнение (facebook_com_MNSLVIV)

В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия

Прокуратура начала уголовное производство по фактам массового уничтожения растительного мира, что вероятно привело к стихийному бедствию на территории Ивано-Франковской и других областей. В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ивано-Франковской области.

Так, установлено, что в июне этого года на Прикарпатье выпало сверхурочное количество осадков, в результате чего погибли три человека. Также оказались подтопленными более 10 тысяч жилых домов, разрушено 150 км дорог и 90 мостов, повреждено 586 дорог и 169 мостов, уничтожено 4146 метров берегоукрепления.

"Их возникновение, вероятно, стало возможным в результате массового уничтожения объектов растительного мира, вырубки лесов, ненадлежащего осуществления лесохозяйственной деятельности и невыполнения мероприятий по охране окружающей природной среды должностными лицами", - говорится в сообщении.

Напомним, в результате наводнений в Ивано-Франковской и Черновицкой областях без газа остались около 10 тысяч потребителей.

Также сообщалось, что на борьбу с наводнениями на западе правительство выделило 700 миллионов гривен.

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Автор: РБК-Украина