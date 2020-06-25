Повінь на заході: прокуратура відкрила справу про вирубку лісу

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В даний час тривають першочергові слідчі дії

Прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактами масового знищення рослинного світу, що ймовірно призвело до стихійного лиха на території Івано-Франківської та інших областей. Тепер тривають першочергові слідчі дії.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Івано-Франківської області.

Так, встановлено, що у червні цього року на Прикарпатті випало понаднормова кількість опадів, в результаті чого загинули три людини. Також виявилися підтопленими понад 10 тисяч житлових будинків, зруйновано 150 км доріг і 90 мостів, пошкоджено 586 доріг і 169 мостів, знищено 4146 метрів берегоукріплення.

"Їх виникнення, ймовірно, стало можливим у результаті масового знищення об'єктів рослинного світу, вирубки лісів, неналежного здійснення лісогосподарської діяльності та невиконання заходів щодо охорони навколишнього природного середовища посадовими особами", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в результаті повені в Івано-Франківській та Чернівецькій областях без газу залишилися близько 10 тисяч споживачів.

Також повідомлялося, що на боротьбу з повенями на заході уряд виділив 700 мільйонів гривень.

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Автор: РБК-Україна