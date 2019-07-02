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Повінь у Росії: число загиблих наближається до 20

Новини » Надзвичайні події    02.07.2019 - 16:54
Повінь у Росії: число загиблих наближається до 20
Фото: повінь у РФ (mchs.gov.ru)

У результаті повені постраждали більше 700 людей

У Російській Федерації 18 осіб стали жертвами повеней в Іркутській області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

За даними російського Міністерства надзвичайних ситуацій, станом на 2 липня внаслідок повені в Іркутській області постраждали понад 700 осіб, 155 з них були госпіталізовані. Ще дев'ять осіб, а також одна дитина, числяться зниклими без вісті.

Так, у кінці червня у результаті сильних дощів річки вийшли з берегів. На даний момент підтоплено понад чотири тисячі будинків, у яких живуть майже 10 тисяч чоловік. Також без світла залишилися 27 тисяч осіб. Рівень води на федеральній трасі досяг трьох метрів, зруйновано 15 автомобільних мостів. У місті почалася евакуація населення.

Нагадаємо, в червні в результаті повені в східній частині Китаю загинули шестеро людей. Крім того, за даними місцевих служб, ще одна людина вважається зниклою безвісти після того, як на провінцію Цзянсі обрушилися сильний вітер і град.

Як писало РБК-Україна раніше, через проливні дощі в Афганістані виникли повені, в результаті яких загинули щонайменше 24 людини.

В Кабулі при вибуху загинули 10 людей
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