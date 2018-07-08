Наводнение в Японии: погибло 54 человека

Ранее сообщалось о 51 жертве наводнений

В результате сильных наводнений и оползней в Японии погибло 54 человека. Об этом информирует Bloomberg.

По данным Kyodo, более 40 человек пропали без вести, требуют эвакуации 4,3 миллиона человек.

По данным Японского метеорологического агентства, в субботу вечером у берегов префектуры Тиба произошло землетрясение в 6,0 балла. Землетрясение потрясло здания в Токио, но правительство заявило, что не было непосредственной опасности цунами.

Власти Японии предупреждают, что число погибших может увеличиться в результате наводнений и оползней, вызванных рекордными осадками в западной части страны.

Напомним, ранее сообщалось, что в Японии в результате наводнений и схода селей, вызванных проливными дождями, погиб 51 человек.