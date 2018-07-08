Повінь в Японії: загинуло 54 людини

Раніше повідомлялося про 51 жертву повеней
В результаті сильних повеней і зсувів в Японії загинуло 54 людини. Про це інформує Bloomberg.
За даними Kyodo, більше 40 чоловік пропали без вісті, вимагають евакуації 4,3 мільйона чоловік.
За даними Японського метеорологічного агентства, в суботу ввечері біля берегів префектури Тіба стався землетрус в 6,0 бала. Землетрус потряс будівлі в Токіо, але уряд заявив, що не було безпосередньої небезпеки цунамі.
Влада Японії попереджає, що число загиблих може збільшитися в результаті повеней і зсувів, викликаних рекордними опадами у західній частині країни.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Японії в результаті повеней і сходу селів, викликаних проливними дощами, загинула 51 людина.