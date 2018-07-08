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Повінь в Японії: загинуло 54 людини

НовиниНадзвичайні події    08.07.2018 - 05:35
Фото: повені в Японії (AFP via Getty Images)
Фото: повені в Японії (AFP via Getty Images)

Раніше повідомлялося про 51 жертву повеней

В результаті сильних повеней і зсувів в Японії загинуло 54 людини. Про це інформує Bloomberg.

За даними Kyodo, більше 40 чоловік пропали без вісті, вимагають евакуації 4,3 мільйона чоловік.

За даними Японського метеорологічного агентства, в суботу ввечері біля берегів префектури Тіба стався землетрус в 6,0 бала. Землетрус потряс будівлі в Токіо, але уряд заявив, що не було безпосередньої небезпеки цунамі.

Влада Японії попереджає, що число загиблих може збільшитися в результаті повеней і зсувів, викликаних рекордними опадами у західній частині країни.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Японії в результаті повеней і сходу селів, викликаних проливними дощами, загинула 51 людина.

В Японії стався землетрус магнітудою 6,0 Негода в Японії: кількість загиблих збільшилася до 21, ще 47 осіб пропали безвісти
Теги публікації: Японія, наводнение, Жертвы  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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