Наводнение в Японии: количество жертв возросло до 89 человек

Почти 90 человек погибли в Японии из-за ливневых дождей

Из-за сильных ливней, наводнений и оползней на западе Японии погибло 89 человек, еще 58 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает Kyodo.

"По последним данным, по крайней мере 89 человек погибли, еще 58 числятся пропавшими без вести. С рассветом понедельника японские спасатели при поддержке подразделений сил самообороны продолжили поисковые и спасательные операции", - говорится в сообщении.

Кроме того, рекомендации об эвакуации сохраняются для почти 5 млн человек в 19 префектурах западной части страны. Почти 30 тыс. человек уже покинули свои дома и находятся в специальных эвакуационных центрах.

Напомним, ранее сообщалось, что количество погибших в результате сильных наводнений и оползней в Японии превысило 70 человек. В префектуре Окаяма, одном из наиболее пострадавших районов, спасатели сняли с крыш затопленных домов более тысячи человек.