Наводнение в Японии: число жертв превысило 70 человек

Спасатели продолжают ликвидировать последствия наводнения в Японии

Количество погибших в результате сильных наводнений и оползней в Японии превысило 70 человек. Об этом сообщает агенство Kyodo.

Также отмечается, что в префектуре Окаяма, одном из наиболее пострадавших районов, спасатели сняли с крыш затопленных домов более тысячи человек.

Спасатели продолжают ликвидировать последствия стихийного бедствия в стране.

Напомним, ранее сообщалось о 62 погибших в результате наводнения в Японии. Также сообщалось о 44 пропавших без вести.

Ранее также сообщалось, что на данный момент в большинстве регионов западной части Японии мощные ливни прекратились или ослабли.

Однако, местные власти предупреждают о сохранении угрозы возникновения оползней.

Отметим, в субботу вечером у берегов префектуры Тиба произошло землетрясение в 6,0 балла. Землетрясение потрясло здания в Токио, но правительство заявило, что не было непосредственной опасности цунами.

Власти Японии предупредили, что число погибших может увеличиться в результате наводнений и оползней, вызванных рекордными осадками в западной части страны.