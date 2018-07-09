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Повінь в Японії: кількість жертв зросла до 89 людей

НовиниНадзвичайні події    09.07.2018 - 06:11
Фото: повені в Японії (AFP via Getty Images)
Фото: повені в Японії (AFP via Getty Images)

Майже 90 осіб загинули в Японії через зливи

Через сильні зливи, повені і зсуви на заході Японії загинуло 89 людей, ще 58 числяться зниклими без вести. Про це повідомляє Kyodo.

"За останніми даними, принаймні 89 осіб загинули, ще 58 числяться зниклими без вісті. Зі світанком понеділка японські рятувальники за підтримки підрозділів сил самооборони продовжили пошукові та рятувальні операції", - йдеться в повідомленні.

Крім того, рекомендації про евакуацію зберігаються для майже 5 млн людей в 19 префектурах західній частині країни. Майже 30 тис. людей вже залишили свої будинки і знаходяться в спеціальних евакуаційних центрах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кількість загиблих в результаті сильних повеней і зсувів в Японії перевищила 70 осіб. У префектурі Окаяма, одному з найбільш постраждалих районів, рятувальники зняли з дахів затоплених будинків більше тисячі чоловік.

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Теги публікації: Японія, Жертвы, наводнение  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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