Наводнение в Японии: количество жертв возросло до 85 человек

Еще 58 числятся пропавшими без вести

Из-за сильных ливней, наводнений и оползней на западе Японии погибло 85 человек, еще 58 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает NHK.

Больше всего погибших в префектуре Хиросима - 37 человек, еще 21 человек погиб в префектуре Эхимэ. Также сообщается о жертвах в префектурах Сага, Киото, Фукуока, Окаяма и ряде других.

Власти Японии опасаются, что жертв стихии может быть больше. Сильные дожди на юге Японии идут третий день подряд.

Напомним, ранее сообщалось, что количество погибших в результате сильных наводнений и оползней в Японии превысило 70 человек.