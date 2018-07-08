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Наводнение в Японии: количество жертв возросло до 85 человек

НовостиПроисшествия    08.07.2018 - 21:29
Фото: наводнения в Японии (AFP via Getty Images)
Фото: наводнения в Японии (AFP via Getty Images)

Еще 58 числятся пропавшими без вести

Из-за сильных ливней, наводнений и оползней на западе Японии погибло 85 человек, еще 58 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает NHK.

Больше всего погибших в префектуре Хиросима - 37 человек, еще 21 человек погиб в префектуре Эхимэ. Также сообщается о жертвах в префектурах Сага, Киото, Фукуока, Окаяма и ряде других.

Власти Японии опасаются, что жертв стихии может быть больше. Сильные дожди на юге Японии идут третий день подряд.

Напомним, ранее сообщалось, что количество погибших в результате сильных наводнений и оползней в Японии превысило 70 человек.

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Теги публикации: Япония, наводнение  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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