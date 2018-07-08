Повінь в Японії: кількість жертв зросла до 85 осіб

Ще 58 вважаються зниклими безвісти

Унаслідок сильних злив, повені та зсувів на заході Японії загинуло 85 людей, ще 58 вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляє NHK.

Найбільше загиблих у префектурі Хіросіма - 37 людей, ще 21 людина загинула в префектурі Ехіме. Також повідомляється про жертви у префектурах Сага, Кіото, Фукуока, Окаяма та низці інших.

Влада Японії побоюються, що жертв стихії може бути більше. Сильні дощі на півдні Японії йдуть третій день поспіль.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що кількість загиблих в результаті сильних повеней і зсувів в Японії перевищила 70 осіб.