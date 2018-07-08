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Повінь в Японії: кількість жертв зросла до 85 осіб

НовиниНадзвичайні події    08.07.2018 - 21:29
Фото: повені в Японії (AFP via Getty Images)
Фото: повені в Японії (AFP via Getty Images)

Ще 58 вважаються зниклими безвісти

Унаслідок сильних злив, повені та зсувів на заході Японії загинуло 85 людей, ще 58 вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляє NHK.

Найбільше загиблих у префектурі Хіросіма - 37 людей, ще 21 людина загинула в префектурі Ехіме. Також повідомляється про жертви у префектурах Сага, Кіото, Фукуока, Окаяма та низці інших.

Влада Японії побоюються, що жертв стихії може бути більше. Сильні дощі на півдні Японії йдуть третій день поспіль.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що кількість загиблих в результаті сильних повеней і зсувів в Японії перевищила 70 осіб.

Повінь в Японії: кількість жертв зросла до 62 Повінь в Японії: загинуло 54 людини
Теги публікації: Японія, наводнение  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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