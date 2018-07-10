Повінь в Японії: кількість жертв збільшилася до 156

Через безвихідь залізали на дахи будинків, чекаючи на допомогу рятувальників

У Японії через повені та зсуви загинуло щонайменше 156 людей. Про це повідомляє агентство AFP.

"Рятувальники провели обшуки в домівках у вівторок з малою надією знайти тих, хто вижив після жахливих повеней та зсувів, які забрали життя 156 осіб", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що деякі люди через безвихідь залізали на дахи будинків, чекаючи на допомогу рятувальників.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у результаті проливних дощів і повеней в Японії кількість жертв збільшилася до 140 осіб.