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Наводнение в Японии: количество жертв увеличилось до 62

НовостиПроисшествия    08.07.2018 - 10:48
Фото: наводнения в Японии (AFP via Getty Images)
Фото: наводнения в Японии (AFP via Getty Images)

В результате наводнения в Японии 44 человека пропали без вести

Количество погибших в результате сильных наводнений и оползней в Японии увеличилось до 62 человек. Об этом сообщает агенство Kyodo.

Количество погибших в результате дождей в Японии возросло до 62 человека.

Издание также сообщает, что 44 человека пропали без вести.

Отмечается, что на данный момент в большинстве регионов западной части Японии мощные ливни прекратились или ослабли.

Однако, местные власти предупреждают о сохранении угрозы возникновения оползней.

Отметим, в субботу вечером у берегов префектуры Тиба произошло землетрясение в 6,0 балла.

Землетрясение потрясло здания в Токио, но правительство заявило, что не было непосредственной опасности цунами.

Власти Японии предупредили, что число погибших может увеличиться в результате наводнений и оползней, вызванных рекордными осадками в западной части страны.

Напомним, ранее сообщалось о 44 погибших в результате наводнения в Японии.

Наводнение в Японии: погибло 54 человека В Японии число жертв в результате наводнения возросло до 51
Теги публикации: Япония, Жертвы, наводнение  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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