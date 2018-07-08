Наводнение в Японии: количество жертв увеличилось до 62

В результате наводнения в Японии 44 человека пропали без вести

Количество погибших в результате сильных наводнений и оползней в Японии увеличилось до 62 человек. Об этом сообщает агенство Kyodo.

Количество погибших в результате дождей в Японии возросло до 62 человека.

Издание также сообщает, что 44 человека пропали без вести.

Отмечается, что на данный момент в большинстве регионов западной части Японии мощные ливни прекратились или ослабли.

Однако, местные власти предупреждают о сохранении угрозы возникновения оползней.

Отметим, в субботу вечером у берегов префектуры Тиба произошло землетрясение в 6,0 балла.

Землетрясение потрясло здания в Токио, но правительство заявило, что не было непосредственной опасности цунами.

Власти Японии предупредили, что число погибших может увеличиться в результате наводнений и оползней, вызванных рекордными осадками в западной части страны.

Напомним, ранее сообщалось о 44 погибших в результате наводнения в Японии.