Повінь в Японії: кількість жертв зросла до 62

В результаті повені в Японії 44 людини пропали без вісті

Кількість загиблих в результаті сильних повеней і зсувів в Японії зросла до 62 осіб. Про це повідомляє агенство Kyodo.

Кількість загиблих в результаті дощів в Японії зросла до 62 чоловік.

Видання також повідомляє, що 44 людини пропали без вісті.

Наголошується, що на даний момент в більшості регіонів західній частині Японії потужні зливи припинилися або ослабли.

Однак, місцева влада попереджає про збереження загрози виникнення зсувів.

Зазначимо, у суботу ввечері біля берегів префектури Тіба стався землетрус в 6,0 бала.

Землетрус потряс будівлі в Токіо, але уряд заявив, що не було безпосередньої небезпеки цунамі.

Влада Японії попередила, що число загиблих може збільшитися в результаті повеней і зсувів, викликаних рекордними опадами у західній частині країни.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про 44 загиблих в результаті повені в Японії.