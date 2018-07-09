Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Повінь у Японії: кількість жертв перевищила 100

НовиниНадзвичайні події    09.07.2018 - 09:19
Фото: повінь в Японії (gettyimages.com)
Фото: повінь в Японії (gettyimages.com)

Повінь у Японії забрала життя не менше 104 осіб

Кількість жертв повені і зсувів в Японії станом на 9 липня досягла 104 осіб. Про це повідомляє видання The Japan Times.

Також повідомляється, що на даний момент не менше 50 осіб вважаються зниклими безвісти. Крім того, влада оголосила евакуацію майже 6 млн осіб в 19 префектурах країни. Видання уточнює, що в префектурі Окаяма близько тисячі людей залишаються заблокованими потоками води на дахах будівель.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про 89 жертви повені в Японії.

Відзначимо, 7 липня на захід Японії обрушився тайфун, після чого пройшли проливні дощі, які спровокували повені і зсуви. Відомо про пошкодження майже 270 тис. будівель, в країні припинено залізничне сполучення. Крім того, для безпеки працівників призупинили операції заводи Mazda Motor Corp., Daihatsu Motor Co., Toyota Motor Corp. у Кіото, Хіросімі та Ямагучі.

В Японії стався землетрус магнітудою 6,0
Теги публікації: Японія, Жертвы, оползень, наводнение  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Слава Україні": хорватські футболісти присвятили перемогу над Росією в чвертьфіналі ЧС Україні
"Як нам не соромно?": Ахеджакова гнівно звернулася до росіян з приводу Сенцова
"Це перемога": Сніжана Єгорова відсвяткувала "розправу" над Мухарським (фото)
"Мене скрутили і хотіли забрати прапор": Цимблюк на росТБ вивів з себе пропагандистів Кремля (відео)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся