Повінь у Японії: кількість жертв перевищила 100

Повінь у Японії забрала життя не менше 104 осіб

Кількість жертв повені і зсувів в Японії станом на 9 липня досягла 104 осіб. Про це повідомляє видання The Japan Times.

Також повідомляється, що на даний момент не менше 50 осіб вважаються зниклими безвісти. Крім того, влада оголосила евакуацію майже 6 млн осіб в 19 префектурах країни. Видання уточнює, що в префектурі Окаяма близько тисячі людей залишаються заблокованими потоками води на дахах будівель.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про 89 жертви повені в Японії.

Відзначимо, 7 липня на захід Японії обрушився тайфун, після чого пройшли проливні дощі, які спровокували повені і зсуви. Відомо про пошкодження майже 270 тис. будівель, в країні припинено залізничне сполучення. Крім того, для безпеки працівників призупинили операції заводи Mazda Motor Corp., Daihatsu Motor Co., Toyota Motor Corp. у Кіото, Хіросімі та Ямагучі.