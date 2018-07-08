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Повінь в Японії: кількість жертв перевищила 70 осіб

НовиниНадзвичайні події    08.07.2018 - 11:40
Фото: повені в Японії (AFP via Getty Images)
Фото: повені в Японії (AFP via Getty Images)

Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки повені в Японії

Кількість загиблих в результаті сильних повеней і зсувів в Японії перевищила 70 осіб. Про це повідомляє агенство Kyodo.

Також наголошується, що в префектурі Окаяма, одному з найбільш постраждалих районів, рятувальники зняли з дахів затоплених будинків більше тисячі осіб.

Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки стихійного лиха в країні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про 62 загиблих в результаті повені в Японії. Також повідомлялося про 44 зниклих без вісти.

Раніше також повідомлялося, що на даний момент в більшості регіонів західній частині Японії потужні зливи припинилися або ослабли.

Однак, місцева влада попереджає про збереження загрози виникнення зсувів.

Зазначимо, у суботу ввечері біля берегів префектури Тіба стався землетрус в 6,0 бала. Землетрус потряс будівлі в Токіо, але уряд заявив, що не було безпосередньої небезпеки цунамі.

Влада Японії попередили, що число загиблих може збільшитися в результаті повеней і зсувів, викликаних рекордними опадами у західній частині країни.

Повінь в Японії: кількість жертв зросла до 62 Повінь в Японії: загинуло 54 людини
Теги публікації: Японія, Жертвы, наводнение  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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