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Повінь у Ялті: кількість зниклих безвісти і постраждалих зросла

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Ялта, Неділя 20 червня 2021 05:41
Повінь у Ялті: кількість зниклих безвісти і постраждалих зросла Фото: ПІК підтоплення в окупованій Ялті пройдено(evgen_fok / Instagram)
Автор: Даша Харченко

Кількість людей, зниклих безвісти через повінь в Ялті, зросла до двох. Кількість постраждалих зросла до 24 осіб.

Про це повідомляє ТАСС.

Так, у 24 постраждалих зафіксовані легкі травми. Дві людини пропали безвісти, одна людина загинула.

Повідомляється, що пік підтоплення в окупованій Ялті пройдено.

Нагадаємо, Керівник окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов назвав збитки від повені в Ялті катастрофічний.

Окупанти оголосили 18 червня в Ялті режим надзвичайної ситуації. Місто закривали на в'їзд, жителям забороняли виходити на вулицю.

Нагадавши, в окупованому Криму вже кілька днів йдуть сильні дощі. У Ялті в результаті повені постраждали 18 осіб. Відомо про одну загиблу людину і ще про одну зниклу безвісти.

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