Повінь у Ялті: кількість зниклих безвісти і постраждалих зросла
Фото: ПІК підтоплення в окупованій Ялті пройдено(evgen_fok / Instagram)
Кількість людей, зниклих безвісти через повінь в Ялті, зросла до двох. Кількість постраждалих зросла до 24 осіб.
Про це повідомляє ТАСС.
Так, у 24 постраждалих зафіксовані легкі травми. Дві людини пропали безвісти, одна людина загинула.
Повідомляється, що пік підтоплення в окупованій Ялті пройдено.
Нагадаємо, Керівник окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов назвав збитки від повені в Ялті катастрофічний.
Окупанти оголосили 18 червня в Ялті режим надзвичайної ситуації. Місто закривали на в'їзд, жителям забороняли виходити на вулицю.
Нагадавши, в окупованому Криму вже кілька днів йдуть сильні дощі. У Ялті в результаті повені постраждали 18 осіб. Відомо про одну загиблу людину і ще про одну зниклу безвісти.